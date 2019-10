ASSE : Puel a recadré Ruffier, affaire classée

Dans : ASSE, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne a ramené une précieuse victoire de son déplacement de dimanche à Bordeaux, les Verts réalisant un beau petit hold-up dans les ultimes secondes du match. Mais l’ASSE ne fait pas la fine bouche, d’autant que ce succès face aux Girondins ramène Sainté dans la première partie du classement. Cependant, tout n’a pas été rose pour les Verts, et cela s’est notamment vu en première période, lorsque Claude Puel et Stéphane Ruffier ont semblé avoir une grosse explication de texte consécutivement à un dégagement du gardien de but de l’AS Saint-Etienne qui n’était pas du goût de son entraîneur.

Même si le dialogue a été bref, Claude Puel a reconnu qu’il était indispensable. « Ça faisait partie des choses qu’on devait corriger pour ne pas perdre le fil. Après, cela peut concerner tout le monde : des jeunes joueurs, des joueurs d’expérience. On se doit de rester cohérent car les matches se jouent sur des détails », a précisé le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui ne voit rien d’exceptionnel à ce genre de scène, dans la mesure où Stéphane Ruffier ne l’a pas non plus pris comme une attaque sur son jeu, et qu'en plus le portier de l'ASSE a largement contribué à ce résultat très positif.