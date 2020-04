ASSE-PSG : Une finale à huis-clos, Le Graët accusé

Dans : ASSE.

Le président de la FFF souhaite que la finale ASSE-PSG soit le premier match à la reprise. Mais les supporters stéphanois sont ulcérés.

Pour Noël le Graët les choses sont claires, la saison de football devra reprendre par la finale de la Coupe de France entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Le patron de la Fédération Française de Football a même fixé la date du 13 ou du 20 juin pour cette rencontre qui se disputera évidemment à huis clos. Il s’agit pour le dirigeant de la FFF de montrer l’union du foot amateur et du foot professionnel dans cette difficile période. Mais si du côté du Paris Saint-Germain, on n’a pas réellement réagi à cette annonce, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont, eux, déjà fait savoir qu’ils étaient scandalisés et qu’ils préféraient clairement que cette finale pourtant tant attendue ne se déroule pas plutôt que sans les supporters.

C’est la très officielle Union des Supporters Stéphanois qui a interpellé Noël Le Graët via les réseaux sociaux. « Nul, nul, nul ...Quelle bonne image, une finale de Coupe de France, qui plus est à huis clos, peut donner ? Personne ne sait comment va se dérouler le déconfinement, la fin de cette saison (si elle se termine) et on démarre par la finale. Ahurissant. Resaisissez-vous ! », a lancé l’USS. Pour le vice-président de cette importante association, interrogé sur France Bleu, cette idée de jouer la finale ASSE-PSG est « une aberration » et ne doit pas se dérouler. Mais cet appel risque de tomber à l'eau, tout comme l'a été celui lancé par de très nombreuses groupes de supporters il y a quelques semaines.