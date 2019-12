ASSE-PSG : Patrick Guillou connait déjà le résultat, il a une astuce

Dans : ASSE.

Consultant de bein SPORTS et ancien défenseur emblématique de l’AS Saint-Etienne, Patrick Guillou sait que les Verts vont s’imposer face au PSG ce dimanche soir.

Trop facile pour l’ancien joueur, qui a tout simplement demandé à une personne qui voyait l’avenir. Dans une confession faite avec beaucoup d’humour et de second degré, Patrick Guillou a donc évoqué le choc de ce dimanche soir et le possible exploit de l’ASSE, capable selon lui de faire tomber le leader de la Ligue 1.



« Je suis allé voir un voyant . Et bien croyez-moi sur paroles, il a pronostiqué une victoire de nos Verts sur un PSG « magic ». Pour cela, le mage mise sur le retour des blessés, le retour des joueurs laissés au repos, un surplus de caractère saupoudré d’orgueil et de fierté, la volonté d’être solidaire, de faire l’effort pour le copain, d’enflammer la rencontre, de trouver la bonne formule et la solution tactique. Inspirons-nous des milliers de supporters présents à Wolsburg, éliminés mais toujours debout. L’enchanteur m’affirme qu’il faut parier sur un succès de nos Verts à domicile, je lui ai spontanément répondu que je n’avais jamais vu en une du journal : « Un voyant gagne au loto ! » Pour réussir dans cet exploit je souhaite à Claude Puel et son staff de trouver la solution afin d’obtenir le même résultat que face à Lyon », a demandé Patrick Guillou dans les colonnes du Progrès. N’en déplaise au voyant, l’avenir le dira…