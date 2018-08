ASSE : Proposé à 22 clubs, il ne trouve toujours pas preneur

Dans : ASSE, Mercato.

Ancien plus gros transfert de l’histoire de l’ASSE, Robert Béric est désormais en bout de piste chez les Verts.

Même s’il est toujours apprécié par les supporters pour son sens du but et son attachement au collectif, le Slovène ne fait pas partie des plans de son entraineur, qui mise notamment sur Diony et Khazri en attaque, en plus d’une éventuelle recrue. Résultat, depuis le début de l’été, Saint-Etienne tente de le placer, mais l’ancien joueur du Rapid de Vienne ne compte pas aller n’importe où. Le Dynamo Kiev et le Rubin Kazan se sont montrés intéressés, mais aucun accord n’est intervenu, que ce soit avec le club du Forez, ou avec le joueur pas très chaud pour s’exiler à l’Est.

Il cherche en revanche un club dans un championnat européen comme les Pays-Bas, l’Autriche ou la Belgique, malgré son prêt infructueux à Anderlecht la saison passée. Ainsi, son agent l’aurait proposé à pas moins de 22 clubs dans ces compétitions, sans réussite annonce Peuple Vert. Et pourtant, l’ASSE est prêt à faire des efforts pour s’en séparer, en demandant seulement 4 ME pour laisser filer le Slovène, qui n’a visiblement plus trop la côte.