ASSE : Prolonger ou pas à l'ASSE, ce milieu refuse de se prendre la tête

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après trois victoires consécutives en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne passera un gros test ce samedi face à une autre équipe en forme du moment, à savoir Lille. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset pourra compter sur Ole Selnaes, titulaire à sept reprises cette saison et dont l'association avec Yann M'Vila est une vraie réussite. Arrivé il y a deux ans à l'ASSE, le milieu de terrain international norvégien donne pleine et entière satisfaction aux dirigeants des Verts, au point que l'on peut déjà penser à une prolongation de contrat.

Un sujet qui n'inquiète pas du tout Ole Selnaes. « Il n’y a rien de nouveau. J’ai encore quasiment deux ans de contrat ici et je n’ai pas encore eu l’occasion d’en discuter avec le club. Je n’y pense pas vraiment. Tout ce qui m’importe, c’est de rester concentré sur le terrain, d’aider l’équipe et de progresser. Peut-être que pendant l’hiver ou l’été prochain on aura des discussions, mais pour l’instant place au jeu », a confié, dans Le Progrès, le milieu de terrain norvégien, histoire de ne pas se mettre une pression totalement inutile sur les épaules dès ce premier tiers de Championnat. Les responsable de l'AS Saint-Etienne savent au moins à quoi s'en tenir.