ASSE : Printant s'offrira ASSE-OL en cadeau de départ !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Si l'AS Saint-Etienne jouera jeudi soir à Geoffroy-Guichard contre Wolfsburg un deuxième match déjà décisif en Europa League, les dirigeants des Verts sont eux tournés vers le dossier du futur entraîneur. Mardi, une réunion s'est déroulée dans le Sud de la France avec Claude Puel, mais aucune décision n'a été officialisée et le dossier est donc toujours en stand-by. La situation est telle qu'il apparaît désormais évident que Ghislain Printant va continuer à diriger Stéphane Ruffier et ses coéquipiers pour la rencontre de C3, mais également aussi pour l'énorme derby qui s'annonce contre Lyon, autre formation à avoir quelques doutes actuellement.

Plusieurs sources indiquent en effet que Ghislain Printant a été prévenu qu'il allait probablement coacher pour la dernière fois les joueurs de l'ASSE à l'occasion du derby de dimanche dans le Chaudron. Il y aura ensuite la trêve internationale, et c'est dans ce délai que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo finaliseront la venue de Claude Puel...ou d'Antoine Kombouaré...ou de Jean-Louis Gasset. Car même si l'ancien coach de Leicester est toujours le favori, du côté des Verts on reste d'une prudence absolue dans cette opération. Quoi qu'il en soit, Ghislain Printant s'offre une belle occasion de marquer son départ de Saint-Etienne contre le rival de toujours.