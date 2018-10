ASSE : Pourquoi Gasset craint le pire à Lille

Dans : ASSE, Ligue 1, LOSC.

Pas de Coupe d’Europe cette saison pour l’AS Saint-Etienne, qui se doit donc de se montrer régulière pour retrouver ce qui fait son ADN. Après un début de saison justement inégal, les Verts ont pris le rythme et sortent d’un succès convaincant face à Monaco (2-0). Sur le résultat, tout y était, dans la manière, Jean-Louis Gasset n’a pas été totalement convaincu. Alors si le déplacement de Saint-Etienne, quatrième, sur le terrain de Lille, deuxième, peut représenter un choc sur le plan du classement de ce début de saison, l’entraineur de l’ASSE affiche clairement sa prudence.

« J'appréhende le relâchement. Il ne faut pas se la raconter parce qu'on a gagné trois matches de suite. Nous ne sommes pas encore au quart du championnat. On a encore beaucoup de travail, la route est longue. On peut marquer plus, donner moins de travail à Ruffier. Car en face, Lille possède 4 joueurs offensifs. C'est une équipe qui a des jambes, du dribble, de la percussion. La clé sera notre faculté à bien tenir le ballon au milieu. Si on est bons techniquement, on pourra être plus hauts », a prévenu Jean-Louis Gasset, qui a avoué au passage avoir tout tenté pendant l’été pour conserver Jonathan Bamba, finalement parti du Forez pour faire le bonheur de Lille.