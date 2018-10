ASSE : Pourquoi Debuchy refuse de tirer le signal d'alarme à Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1.

Sixième de Ligue 1, à seulement une longueur de Lyon, l'AS Saint-Etienne a plutôt bien traversé ce premier quart de la saison. Mais il est clair que les deux derniers matches, à Lille et contre Rennes, n'ont pas montré une grande équipe des Verts, l'ASSE semblant subitement toucher ses limites actuelles. Répondant au Progrès, Mathieu Debuchy admet qu'effectivement ses coéquipiers et lui vont rapidement devoir retrouver le chemin de la victoire histoire de ne pas trop douter. Et cela dès vendredi prochain face à une équipe de Nîmes courageuse mais qui pique du nez après son début de saison canon.

De retour sur les terrain de Ligue 1, après sa blessure, Mathieu Debuchy délivre son ordonnance à l'AS Saint-Etienne avant le rendez-vous aux Costières. « Il y a pas mal de choses à revoir. On doit rectifier ce qui n’a pas été contre Rennes. Il faut qu’on soit plus costaud. Par moments, on se doit d’être plus groupé, de laisser moins d’espaces à l’adversaire. Quand tu affrontes des joueurs techniques et rapides, il est encore plus important d’être serré (...) On a de la qualité, on possède de très bons avants-centres. On sait très bien qu’à ce poste, on a besoin de réussite. Après, il faut la provoquer, aller la chercher. Mais de ce côté-là, je ne me fais pas de soucis. Maintenant, il faut se relancer. On va enchaîner des matchs importants avant la prochaine trêve. Il faudra prendre le maximum de points pour pouvoir bien se placer parce que l’on sait que ça va vite. Derrière, ça joue fort et ça prend des points. À nous de relever la tête rapidement », prévient quand même le défenseur de l'AS Saint-Etienne, qui veut que les Verts soient ambitieux.