ASSE : Pour jouer à Sainté, il faut en avoir une grosse paire !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Directeur général de l'AS Saint-Etienne depuis le début du mois de janvier 2018, lorsque les Verts étaient dans le dur en Ligue 1, mais entamaient une colossale remontée, Frédéric Paquet a tout connu à l'ASSE. Et lorsqu'à quelques heures du match toujours très attendu contre le Paris Saint-Germain le dirigeant stéphanois est interrogé sur les qualités qu'il faut à un footballeur pour porter le maillot de l'AS Saint-Etienne, il n'hésite pas un instant. Car pour Frédéric Paquet les choses sont très claires.

Jouer à Sainté ne s'improvise pas et l'ancien dirigeant lillois de préciser sa pensée. « Ce qu’il faut pour porter le maillot des Verts ? De la qualité, bien sûr, mais aussi être une bonne personne. Il faut avoir les "cojones" de pouvoir jouer au stade Geoffroy-Guichard. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une vraie forte personnalité, une capacité d'aller à la guerre et être solidaire de ses coéquipiers, ne jamais rien lâché. Tout le monde va vous dire "Ouais, c'est ce qu'il faut pour jouer au foot.". Oui, mais il y a ceux qui jouent au foot et ceux qui jouent à Geoffroy-Guichard. Ce n'est pas tout à fait pareil », a prévenu, dans France-Football, Frédéric Paquet. Avis aux amateurs.