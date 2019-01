ASSE : Piratage et chantage le jour d'ASSE-OL !

Dans : ASSE, OL.

Le derby s'est mal terminé pour l'AS Saint-Etienne, qui a encaissé le but de la victoire lyonnaise à l'ultime seconde, mais la journée avait également très mal commencé pour les Verts. En effet, selon L'Equipe, dimanche dernier, un salarié du club a involontairement téléchargé ce que l'on appelle un ransomware, lequel a aussitôt infecté plusieurs boites mails d'autres employés du club, notamment au service du marketing, de la billetterie ou bien encore au musée. Et très vite, ces différents boites de courriers électroniques ont été bloqués par des pirates, lesquels ont exigé le paiement d'une somme de l'équivalent de 20.000 euros en bitcoins pour débloquer ces boîtes de mails en fournissant les outils qu'il fallait.

L'AS Saint-Etienne n'a pas cédé au chantage et a aussitôt décidé de porter plainte, bloquant ses emails pendant cinq jours, le temps que le ménage soit fait. Le club stéphanois a précisé que les pirates n'ont pas eu accès aux données sensibles, à savoir les contrats des joueurs, et les informations bancaires et financières. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce piratage ne vient pas évidemment pas de la capitale des Gaules, comme les mauvais (ou les facétieux) esprits pourraient le penser, mais de Russie. Ce genre de méthode s'est largement répandu ces derniers temps et a déjà touché de nombreuses entreprises. Mais à priori c'est la première fois qu'une club de football de Ligue 1 est touché.