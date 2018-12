ASSE : Pierre Ménès s'enflamme, les Verts jouent la deuxième place

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors que l'AS Saint-Etienne est revenue à deux points du podium en Ligue 1, Pierre Ménès a envie de voir les choses en grand pour le club de la Loire.

« Cette année peut être une année spéciale. Quelques gros sont en train de manquer la marche. Les places sont moins précisées. Donc si on peut être la bonne surprise, on ne va pas se gêner ». Samedi, après la belle victoire des Verts contre Dijon (3-0), Jean-Louis Gasset ne s'est pas caché sur les antennes de Canal+. Cette saison, le club du Forez joue donc bien l'Europe, et peut-être même plus, vu que les places sur le podium sont ouvertes entre Lille (2e), Lyon (3e), Montpellier (4e) ou Marseille (6e). Sachant que toutes ces formations se valent plus ou moins, l'ASSE peut même se prendre à rêver de Ligue des Champions. Une théorie pas si farfelue que cela si l'on en croit Pierre Ménès.

« Cette deuxième place, Saint-Etienne peut aussi en rêver après la nette victoire des Verts devant des Dijonnais dépassés dans tous les compartiments du jeu. Monnet-Paquet juste avant la pause, Khazri d’un missile sous la barre et Beric d’une tête sur coup de pied arrêté ont assuré le succès de Stéphanois qui pointent désormais leur nez aux portes du podium », a balancé, sur son blog, le journaliste, qui pense donc que l'absence de Monaco dans le haut du tableau peut être bénéfique à Sainté, surtout que l'ASSE a une certaine fraîcheur physique sans Coupe d'Europe cette saison.