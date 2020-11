ASSE : Pierre Ménès jubile de voir Puel stopper cette erreur XXL

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a obtenu un bon point face à Lille, en s'appuyant notamment sur ses joueurs expérimentés. Pierre Ménès applaudit ce choix de Claude Puel.

Après sept défaites consécutives, l’ASSE n’avait pas les faveurs du pronostic avant de recevoir Lille dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Pourtant, les Verts ont obtenu le point du nul et mettent un terme à une descente rapide dans les profondeurs du classement de Ligue 1. Face au LOSC, Claude Puel a pu compter sur ses « anciens », ceux même que l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne avait voulu mettre au placard et les pousser vers la sortie. Pour Pierre Ménès, ce changement, entériné par le technicien stéphanois, de mettre un peu d’expérience dans son onze de départ est une bonne idée, et cela s’est concrétisé contre à l’équipe de Christophe Galtier. Le consultant de Canal+ ne peut que s’en réjouir de voir Claude Puel ne pas s'entêter.

« C’est la fin d’une série de sept défaites consécutives pour les hommes de Claude Puel. Alors un point, c’est peu mais au niveau de la qualité de jeu et de l’état d’esprit, c’est un vrai progrès qui doit permettre au technicien de l’AS Saint-Etienne de construire. Avec quand même une remarque perfide : il y avait beaucoup moins de jeunes au départ cette fois. Ceci explique peut-être aussi cela… », fait remarquer, sur son site, Pierre Ménès, qui sait cependant que Claude Puel n'a pas réellement un choix énorme sur le plan de l'effectif, l'ASSE ayant des moyens financiers très très limités. Mais le passé l'a prouvé, il faut parfois changer sa stratégie afin d'éviter le naufrage complet. Du côté du Chaudron, on l'a visiblement compris.