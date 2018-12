ASSE : Pierre Ménès félicite « le plus gros gâchis du foot français »

Dans : ASSE, Ligue 1.

Pierre Ménès a livré son ressenti sur la bonne première partie de saison de l'AS Saint-Etienne. Et les supporters des Verts vont aimer !

Cinquième de Ligue 1, toujours invaincu au Chaudron... Le club du Forez a fini l'année 2018 en beauté. En gagnant tranquillement contre Dijon lors du multiplex de la 19e journée de championnat samedi (3-0), les Verts se sont assurés de passer les Fêtes au chaud. Soit à deux points du podium et de Lyon. Ce qui signifie donc que Saint-Etienne a vraiment réalisé une demi-saison de qualité. De quoi faire plaisir à Pierre Ménès, qui apprécie notamment le jeu déployé par l'équipe de Jean-Louis Gasset tout en donnant son bon point à l'entrejeu stéphanois.

« Les Verts sont très bons à Geoffroy Guichard et un peu tendre à l’extérieur. Je pense que la forme de sérénité et plénitude que les Verts ont à Geoffroy Guichard peut leur permettre de nourrir de belles ambitions. Le mercato ? Si tu peux avoir mieux que Beric, c’est pas mal… mais avoir mieux ça coûte des sous ! Il y a des clubs qui ont plus de besoins au mercato d’hiver. Je comprendrais qu’ils ne prennent personne à condition qu’ils ne perdent aucun joueur. Une évolution ? Le niveau de la charnière centrale. Je pense que Perrin est sur la fin. Il y a un défenseur central lent associé à un autre défenseur central lent, et ça n’est pas extraordinaire… Le 3-4-3 ? Passer à trois dans l’axe ça paraît plutôt intelligent. L’avantage énorme de St-Etienne c’est ce milieu à deux qui balaye tout l’entre-jeu à lui seul. J’adore M’Vila. Je pense qu’avec Ben Arfa c’est le plus gros gâchis du football français. M’Vila-Selnaes c’est un peu comme une charnière centrale défensive, c’est un système de perruches. Cette doublette est formidable. Maintenant, voir jouer Saint-Etienne c’est à nouveau une fête ! C’est cohérent, c’est footballistiquement intéressant… On n’insistera jamais assez sur le rôle de Jean-Louis Gasset », a expliqué, sur le site Peuple-vert, le journaliste, qui estime donc que l'ASSE a pratiquement toutes les cartes en mains pour viser le podium final et la place en Ligue des Champions qui va avec.