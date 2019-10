ASSE : Pierre Ménès est écoeuré par Romeyer

Dans : ASSE, Ligue 1.

A l'occasion de la conférence de presse de présentation de Claude Puel, et dans une séquence assez incroyable, Roland Romeyer a tenu un discours assez touchant, confiant que c'est Ghislain Printant qui était venu le voir après la défaite contre Metz pour lui dire qu'il fallait chercher un entraîneur pour l'AS Saint-Etienne. Mais plutôt que de s'en tenir à cela, le co-président de l'ASSE s'est ensuite lancé dans une tirade très vexante contre Ghislain Printant, en affirmant que ce dernier était incapable d'avoir le niveau pour diriger une formation de Ligue 1 et que les Verts l'avaient surclassé à tort.

Alors que l'AS Saint-Etienne va devoir trouver un terrain d'entente avec son ancien coach, nombreux sont ceux qui estiment que Roland Romeyer a totalement manqué de classe et d'élégance avec cette petite phrase concernant Ghislain Printant, lequel a toujours été discret. Et c'est notamment le cas de Pierre Ménès. « La classe à l’état pure. 0 respect pour un homme bien. Désolant (...) S’exprimer ainsi c’est scandaleux », a fait remarquer, via Twitter, le consultant de Canal+, qui n'a pas apprécié cette réaction de Roland Romeyer. Ce dernier va désormais négocier avec les émissaires de Ghislain Printant, nul doute qu'on lui ressortira cette déclaration.