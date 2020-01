ASSE : Pierre Ménès donne rendez-vous à Puel au mercato d'été

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a renoué avec la victoire en Ligue 1 samedi contre Nîmes, mais les Verts n'ont pas été sereins. Pour Pierre Ménès, il faut patienter avant de connaître le vrai visage de l'ASSE version Puel.

Que vaut vraiment l’AS Saint-Etienne en cette deuxième partie de saison 2019-2020 ? Difficile de répondre à cette question après avoir vu Wahbi Khazri et ses coéquipiers en baver pour venir à bout de Nîmes, 19e de Ligue 1, dans un stade Geoffroy-Guichard bien chaud. Pour Pierre Ménès, il est évident qu’on ne peut pas juger la formation stéphanoise sans tenir compte du fait que Claude Puel ne l’a pas du tout façonné.

« Saint-Etienne semblait parti pour une promenade de santé face à Nîmes après le doublé de Khazri, mais les Gardois ont d’abord réduit l’écart juste avant la pause par Ferhat et auraient pu égaliser si le but de Landre n’avait pas été refusé d’extrême justesse par le VAR. Pas certain que ce match rassure Puel, qui donne l’impression de gérer la saison en cours comme il peut avant de poser son empreinte sur le mercato estival », prévient le consultant de Canal+, qui pense que Claude Puel va enfin pouvoir apporter réellement sa touche après avoir recruté quelques joueurs au prochain mercato, et probablement distribué des bons de sortie.