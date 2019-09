ASSE : Pierre Ménès condamne l’attitude « ignoble » des dirigeants

Dans : ASSE, Ligue 1.

Plus que jamais, la situation de Ghislain Printant est bancale à Saint-Etienne. Malgré le succès décroché à Nîmes dimanche, l’entraîneur stéphanois est poussé dehors par ses dirigeants. Problème : l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset fait valoir ses droits, et refuse de démissionner sans une contrepartie financière. Une prise de position que la direction stéphanoise n’a pas apprécié puisque Roland Romeyer n’adresse plus la parole à Ghislain Printant depuis. Une attitude honteuse et scandaleuse selon Pierre Ménès…

« Les Stéphanois ont montré du courage et aussi leur soutien à Printant, traité de façon ignoble par ses dirigeants, qui ne lui disent rien. Je ne peux pas cautionner ce genre de comportement. Ce n’était peut-être pas le meilleur entraîneur pour les Verts et il va certainement être remplacé par Puel dans la semaine, mais c’est un mec bien, avec des valeurs. Et on ne se comporte pas comme ça avec un mec bien, qui a été saisi par l’émotion quand il a pris son fils dans ses bras à la fin du match » a commenté le journaliste de Canal Plus, tout simplement écœuré par l’attitude des dirigeants de l’ASSE.