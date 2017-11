ASSE : Pierre Ménès accuse ce dirigeant de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne connaît un gros passage à vide, et pour Pierre Ménès les responsabilités sont relativement faciles à trouver. Sur Canal+, le consultant n'a pas hésité à pointer du doigt ce qui ne va pas, selon lui, chez les Verts. Et Pierre Ménès estime que les dirigeants de l'ASSE sont les principaux responsables de ce qu'il arrive actuellement, notamment Roland Romeyer.

« A l’ASSE ça fait deux ans que le recrutement est lamentable, grippe-sou, sans ambition. Soderlund qui fait un match potable contre eux en Europa League et ils le prennent, et ils le paient assez cher. C’est un club qui ne peut pas ou ne veut pas dépenser. C'est un club qui en plus n'a pas d'idée, qui ne fait jamais un coup, qui ne positionne jamais sur un joueur que tu pourrais récupérer en prêt, ils ont fait Cabella à la dernière minute. Et puis il y a ce problème des deux présidents. Avec Romeyer qui se mêle de tout, qui convoque les joueurs. C'est aussi pour ça que Garcia est parti, il ne supportait pas l'interventionnisme de Romeyer dans le domaine technique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à revoir dans ce club. Pour moi la descente au classement, pas en Ligue 2, me parait inéluctable », a prévenu Pierre Ménès, qui ne va pas redonner le moral aux supporters de l'AS Saint-Etienne.