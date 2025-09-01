ASSE ‍: Pierre Ekwah gagne son bras de fer

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Lancé dans un bras de fer avec les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, Pierre Ekwah est en passe de gagner. Un club espagnol a contacté les Verts.

A quelques heures de la fin du mercato, le long feuilleton opposant les dirigeants stéphanois à Pierre Ekwah semble devoir se terminer, mais pas comme l'ASSE l'espérait. En effet, après avoir payé 6 millions d'euros à Sunderland pour lever l'option d'achat du milieu de terrain de 23 ans, l'AS Saint-Etienne s'est heurtée au refus du joueur de rester, Ekwah ne voulant pas jouer en Ligue 2 cette saison, surtout avec un salaire revu à la baisse. Mis de côté par Eirik Horneland, qui l'a écarté de son groupe depuis le début du championnat, le milieu de terrain a tenté de discuter avec les dirigeants stéphanois il y a quelques jours, mais en vain puisque samedi, il ne figurait pas dans le groupe qui a fait match nul contre Grenoble.

Ekwah en Liga ?

El Levante negocia por Pierre Ekwah, pivote del AS Saint Étienne. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 1, 2025

Cependant, à quelques heures de la fin du mercato, une porte vient subitement de s'ouvrir pour Pierre Ekwah. Selon Matteo Moretto, journaliste spécialiste du mercato, et plutôt bien informé, le club espagnol de Levante, actuel avant-dernier de Liga, a commencé à négocier avec l'AS Saint-Etienne au sujet du milieu de terrain. Ce qui indique que du côté de Geoffroy-Guichard, on est prêt à envisager le départ de Pierre Ekwah, ce qui n'était pas du tout évoqué ces derniers jours. Mais le board des Verts a probablement compris que dans ce genre de situation, contraindre un joueur à rester n'était pas la solution la plus facile.