ASSE : Perrin veut surfer sur la série débutée sous Printant

Dans : ASSE.

Quand est-ce que la série de Saint-Etienne s'arrêtera ? Les Verts n'ont plus perdu depuis le 25 septembre, et Loïc Perrin veut tout faire pour poursuivre cette belle série.

L’AS Saint-Etienne est sur 9 matchs consécutifs toutes compétitions confondues sans défaite, une série que les Verts vont tenter de poursuivre ce dimanche, lors de la réception de Montpellier. Actuellement 5e de Ligue 1, avant cette quatorzième journée, Saint-Etienne est dans la course pour une qualification européenne à l’issue de la saison. Une situation totalement différente de celle du début de saison, moment où les Verts ont même occupé la dernière place du championnat. Présent devant la presse avec ce match de reprise, Loïc Perrin est revenu sur cette grosse série que le club a débuté lorsque Ghislain Printant était encore au club, et espère la continuer le plus longtemps possible.

« Le challenge c’est surtout de continuer notre série. On a la chance de recevoir. L’important c’est de continuer cette belle série, qui a commencé contre Nîmes. Garder cette invincibilité. Montpellier est derrière nous avant le coup d’envoi. Si on peut prendre encore plus d’avance, tant mieux ! Il faut au moins les laisser derrière nous. C’est plus facile de gérer des séries comme celles-ci que l’inverse. On sait très bien qu’une saison c’est fait de haut, c’est fait de bas, et quand on est dans une bonne période il faut en profiter. On sait qu’elle va s’arrêter un moment donné, qu’elle s’arrête le plus tard possible. Il faut surfer sur cette confiance, et sur cette réussite », a déclaré le capitaine emblématique des Verts, qui va disputer ce dimanche son 454e match avec son club.