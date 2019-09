ASSE : Pas de panique, tout va bien chez les Verts !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après quatre matchs de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne pointe à la 16e place du Championnat, les Verts n'ayant gagné que le premier match, c'était à Dijon face à une formation clairement dans le dur. Bien évidemment, il est beaucoup trop tôt pour tirer le signal d'alarme, même si l'ASSE va voir son calendrier se muscler sérieusement avec l'Europa League. Alors, tandis que certains supporters commencent à se demander si cette saison 2019-2020 ne s'annonce pas compliquée pour leur équipe préférée, Harold Moukoudi, défenseur central de l'AS Saint-Etienne où il a signé lors de ce mercato d'été en provenance du Havre, estime lui que les choses vont rapidement aller dans le bon sens.

Pour le jeune défenseur de l'ASSE, il n'y a rien à craindre malgré ce début poussif. « Il ne faut pas oublier qu’on s’est déplacé trois fois sur quatre. Et ce n’était pas des déplacements simples. On doit surtout retenir notre dernier match au Vélodrome, ce que l’on a proposé dans le jeu et l’état d’esprit. Il faut s’en servir pour la suite. C’était cohérent et en cela, c’est prometteur. Même si le plus important ce sont les résultats, il n’y a pas lieu de s’alarmer. On a un super groupe avec beaucoup de potentiel, on bosse bien. J’ai confiance », a confié, dans Le Progrès, un Harold Moukoudi pas inquiet du tout.