ASSE : Pas d'arnaque pour les abonnés, Sainté pense à tout

Dans : ASSE.

La saison de Ligue 1 étant totalement à l'arrêt, de nombreux abonnés se demandent comment cela va s'arranger. Du côté de l'AS Saint-Etienne on réfléchit encore.

C’est la même chose pour l’ensemble des abonnés des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, la mise en stand-by de la saison en raison de l’épidémie de coronavirus et la possibilité d’une annulation totale des championnats suscitent des interrogations. Même si forcément les dirigeants du football français ont actuellement d’autres préoccupations, ils doivent se pencher sur ce dossier décisif dans la relation avec les plus fidèles supporters. Pour l’instant, la situation est floue, mais du côté de l’AS Saint-Etienne on veut d’ores et déjà faire savoir que le dossier des abonnements était bien sur le bureau des dirigeants.

Même si pour l’instant l’ASSE doit savoir si le Championnat reprendra, Xavier Thuilot a confié au Progrès que les abonnés, qui ont avancé de l’argent au club en payant d’avance pour les 19 matchs de Ligue 1, ne seront pas oubliés. Mais il avoue tout de même que tout le monde devra faire des efforts. « Pour l’instant, c’est une suspension, pas un arrêt, mais il y aura une réponse économique et commerciale. On aura une discussion avec les abonnés et les supporters en temps voulu. Je ne suis pas inquiet, on trouvera une solution inédite si on sort de cette crise. Mais ça ne sera pas sans bleus et cicatrices. Il faut aborder la question avec une réflexion collective », a confié le directeur général de l’AS Saint-Etienne, qui ne veut pas que le Peuple Vert se sente lésé, même si forcément cela sera compliqué pour tout le monde.