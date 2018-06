ASSE : Pas assez riche, Sainté refuse Cabaye à contrecœur

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

Ces dernières semaines, Yohan Cabaye a régulièrement été associé à l’Olympique de Marseille en vue du mercato.

Il faut dire que l’international français s’est rendu au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus avant de rejoindre la délégation olympienne pour assister à la finale de l’Europa League entre l’OM et l’Atlético Madrid. En fin de contrat fin juin, l’ancien milieu défensif du LOSC n’a toujours pas prolongé à Crystal Palace et Rudi Garcia pourrait en profiter pour le recruter à Marseille. Mais pour l’heure, Jacques-Henri Eyraud n’a pas encore proposé de contrat à Yohan Cabaye.

Du coup, les agents de ce dernier prospectent pour lui trouver un club. Et selon les informations de Yahoo Sports, Yohan Cabaye a récemment été proposé à Jean-Louis Gasset pour le mercato de l’AS Saint-Etienne. Si le profil du joueur plaît évidemment à l’ancien adjoint de Laurent Blanc, le salaire de ce dernier serait « hors d’atteinte financièrement » pour les dirigeants de l’ASSE. Surtout, le club du Forez a d’autres chats à fouetter puisqu’il cherche à conserver Rémy Cabella et Mathieu Debuchy avant de s’attaquer à d’autres cibles. De plus, un dégraissage massif sera nécessaire pour recruter efficacement cet été…