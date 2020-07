ASSE : Papalelé (Porto) à deux doigts de signer à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

La presse portugaise annonce que Papalelé est tout proche de signer à l'AS Saint-Etienne.

C’est le quotidien sportif portugais Record qui l’annonce ce mercredi, Papelelé, le jeune attaquant capverdien qui évoluait avec l’équipe B du FC Porto, est en route vers l’AS Saint-Etienne. Arrivant à la fin de son contrat avec Porto, Hélio Alberto Delgado Silva, plus connu sous le nom de Papelelé, pourrait s'engager d'ici la fin de cette semaine avec l'ASSE. Agé de 22 ans, et sans grandes références, l'attaquant constitue un pari pour les Verts, Claude Puel ayant bien compris qu'il ne pourrait pas aligner les renforts couteux lors de ce mercato estival 2020. Papelelé va donc découvrir le Forez et la Ligue 1, sauf retournement de situation.