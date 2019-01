ASSE : Paganelli dope le moral des Verts après la défaite contre l'OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, et désormais homme de terrain de Canal+, Laurent Paganelli était aux premières loges dimanche soir lors du derby entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais. Mais même si la victoire a choisi le camp de l'OL dans les ultimes secondes de cette palpitante rencontre, Paga estime que les Verts ne doivent retenir que le positif de cette opposition de haut niveau. Car pour lui, il est évident que si l'AS Saint-Etienne conserve cette manière de jouer, la suite et la fin de la saison devaient être excellentes.

Dans Le Progrès, Laurent Paganelli s'emballe. « C’est le foot. Ils ont tout fait pour gagner le match et quand tu fais tout pour le gagner, tu peux le perdre. Il ne faut pas être déçu. Les Verts ont fait le match qu’il fallait. Cela s’est joué sur un coup de dés. Les Lyonnais, poussés dans leurs derniers retranchements, ont dû se sortir les tripes. Plutôt que de s’arrêter sur le résultat brut, il faut s’intéresser au contenu qui a été remarquable aussi bien défensivement, offensivement que tactiquement. Cette équipe stéphanoise ressemble à quelque chose. Elle va tenir la route jusqu’au bout (...) Je suis très optimiste. Ils seront compétitifs jusqu’au bout. Ils vont emmerder le 2e, le 3e, le 4e. Peut-être même qu’ils termineront 2e ou 3e. Franchement, ils peuvent le faire », s’enthousiasme l’homme de terrain de Canal+. Les supporters de l'AS Saint-Etienne ne demandent que cela.