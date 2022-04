ASSE-OM, un report rendu compliqué par Canal+ ?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La LFP a officialisé le report du match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille initialement prévu ce samedi à 21h en raison des chutes de la neige. Mais Canal+ a mis son grain de sel dans la date de report de cette rencontre.

Match vedette de cette 30e journée de Ligue 1, le classique ASSE-OM n’aura pas lieu à sa date initiale, puisque la météo en a décidé autrement. Face à un épisode neigeux qui dure depuis 24 heures, l’accès à Geoffroy-Guichard était devenu très problématique, et la Ligue de Football Professionnel a préféré éviter un gros pépin, officialisant dans la matinée que le match n’aurait pas lieu à 21 heures comme cela était prévu. Une initiative prise bien en amont de la rencontre qui évite aux 41.000 supporters des Verts attendus dans le Chaudron de venir pour rien. Reste que désormais il faut replacer ce match, sachant que l’OM a des impératifs européens, et que la fin de saison se profile, les deux formations ayant des enjeux sportifs différents, mais énormes. Dans un premier temps, on évoquait un report dimanche à 15 heures, ce qui semblait convenir, mais c’était sans compter avec Canal+ qui devait diffuser cette rencontre sur C+ Décalé ce samedi à 21 heures.

Dimanche ou pas, la décision est imminente pour ASSE-OM

❄️ L'espoir renaît pour une tenue du match demain. L'horaire reste encore à définir avec le diffuseur (pas forcément 15h00...)#ASSE https://t.co/M0TYYnhDX9 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 2, 2022

Car le diffuseur avait optimisé son week-end de Ligue 1, ses équipes devant passer de Geoffroy-Guichard au Groupama Stadium dimanche après-midi, le groupe Canal+ devant diffuser ASSE-OM samedi, puis OL-Angers dimanche à 17h05. En reportant la rencontre Sainté-Marseille, la LFP empêche cette optimisation, et c’est pour cela que la rumeur évoque un possible décalage de plus d'une semaine pour cette rencontre. Cependant, selon le compte @SainteInside, la situation pourrait rapidement évoluer et un accord semble désormais possible pour un report comme prévu initialement le dimanche, même si la rencontre pourrait ne pas avoir lieu à 15 heures. La LFP tente actuellement de tout goupiller afin de mieux coller avec les exigences de toutes les parties.