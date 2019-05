ASSE : OM, Rennes, Bordeaux, ASM... Moukoudi explique ses refus

Dans : ASSE, OM, Bordeaux, Rennes, Mercato.

A l’image d’Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain, Harold Moukoudi (21 ans) va quitter Le Havre sur un conflit avec ses dirigeants.

En désaccord sur une prolongation, le défenseur central en fin de contrat n’est plus autorisé à jouer depuis début janvier. Le natif de Bondy a donc eu le temps de réfléchir à son avenir, lui qui ne manquait pas de propositions cet hiver. Et c’est finalement l’AS Saint-Etienne qui a obtenu sa signature, principalement grâce à l’ambition de son projet sportif.

« D'abord, parce que c'est un grand club français. J'avais envie de rejoindre l'élite française avant de rejoindre un jour un autre championnat européen, pourquoi pas, a expliqué le défenseur à France Bleu. La priorité, pour moi, c'était de passer par un club ambitieux en France. C'est le cas de Sainté, qui m'a proposé un très beau projet. Il y en avait d'autres, mais je pense que Saint-Etienne est le club le plus à même de me faire progresser et où je vais pouvoir m'épanouir. » Parmi les autres, on peut citer l’OM, Nice, Monaco, Rennes et Bordeaux.

« Le projet qui m’intéressait le plus »

« C'est à peu près ça, a confirmé Moukoudi. Moi, j'ai vraiment été très à l'écart de tout ça pendant longtemps, je me suis concentré sur le terrain et j'ai laissé mon entourage gérer tout le reste. Ensuite, on m'a proposé plusieurs projets. J'ai étudié et jugé le projet sportif qui m'intéressait le plus. Et j'ai choisi de m'engager avec l'ASSE. J'ai senti, chez les dirigeants, un bel engouement. » Compte tenu de la concurrence sur ce dossier, les Verts peuvent être fiers de leur coup.