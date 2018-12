ASSE : OM, OL, Nantes… Loïs Diony veut tous les écraser !

Dans : ASSE, OM, OL, FC Nantes, Ligue 1.

A la trêve hivernale la saison dernière, l’AS Saint-Etienne sortait d’un début d’exercice catastrophique.

Après deux changements d’entraîneur en l’espace de quelques mois, les Verts s’inquiétaient pour leur survie dans l’élite. Rien à voir avec la situation actuelle où la formation de Jean-Louis Gasset occupe une honorable cinquième place de Ligue 1. Un fauteuil beaucoup plus confortable, notamment pour Loïs Diony, l’ancien flop sifflé par Geoffroy-Guichard désormais titulaire avec des statistiques correctes. Autant dire que l’attaquant savoure ce moment.

« L’an dernier, à ce stade de la saison, on était tout près de la zone rouge, et moi, j’étais au fond du trou. Là, on est cinquième. J’ai mis cinq buts. C’est le jour et la nuit, a constaté l’ancien Dijonnais face aux médias. Je me suis imposé. J’enchaîne. Je suis fier d’avoir remonté la pente. Mais la saison n’est pas finie. On a un super truc à faire. On va essayer d’écraser tout le monde à la rentrée. » Cela tombe bien, l’ASSE affrontera notamment Marseille, Lyon et Nantes en championnat dès le mois de janvier.