ASSE : OM, Monaco… Ça n’arrivera plus jamais prévient Ruffier

Dans : ASSE, Ligue 1.

A seulement quatre points de la deuxième place du LOSC, qui compte un match en plus, l’AS Saint-Etienne a vraiment une carte à jouer cette saison en Ligue 1.

Les Verts profitent d’un excellent parcours à domicile pour se maintenir dans la partie haute du classement. De quoi envisager une lutte pour le podium jusqu’au bout ? Stéphane Ruffier ne s’en cache pas, c’est bien l’objectif de l’ASSE. D’autant que certains habituels prétendants aux premières places comme l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille traversent un exercice compliqué.

« C'est peut-être l'année ou jamais, a prévenu le gardien stéphanois. Mais si ça doit se faire ça passera par nos performances. Dire qu'on veut finir sur le podium c'est bien, mais il faut faire les choses. Je n'ai pas de doute sur la qualité de notre équipe ou sur nos capacités. Maintenant, il faut être au rendez-vous tous les week-ends. Pour le moment, on est à quatre points du deuxième. On est un peu derrière, mais on est là. »

Le gros défaut de l’ASSE

« Jouer les cinq premières places est toujours difficile car le championnat est long et le niveau de la Ligue 1 est devenu plus élevé, même les grands joueurs venant de l'étranger s'en rendent compte, a souligné le cadre des Verts. Pour jouer les premières places, il faut qu'on prenne des points à l'extérieur et remporter les grands matchs. » Avant son déplacement à Guingamp samedi soir, l’ASSE ne compte qu’une seule victoire loin de Geoffroy-Guichard (2-3 à Toulouse, 7e journée).