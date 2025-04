ASSE-OL ‍: Letexier au sifflet, les Verts y croient

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

La 30e journée de Ligue 1 sera l’occasion pour l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne de s’affronter à Geoffroy-Guichard, dans le cadre d’un derby chaud bouillant. Pour l’arbitrer, la LFP a désigné François Letexier. Une chance pour les Verts.

Le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne est de ces matchs iconiques du football français qui ne laissent jamais indifférent. Il est aussi l’une des rencontres les plus chaudes du championnat de France de Ligue 1. Ce dimanche 20 avril, les deux formations se retrouvent à Geoffroy-Guichard, dans un stade gonflé à bloc, rempli de supporters stéphanois qui n’attendent qu’une chose : une victoire de leur équipe face à l’éternel rival lyonnais, la dernière datant d’octobre 2019. Pour arbitrer le choc de la 30e journée, la LFP a désigné François Letexier. Celui qui a été élu meilleur arbitre du monde 2024 aura la lourde tâche de maintenir l’ordre dans cette rencontre bien particulière. Pour Saint-Etienne, cette désignation est une chance.

L’ASSE sous Letexier, ça fonctionne bien

Ce ne sera pas la première fois que François Letexier arbitrera l’AS Saint-Etienne cette saison. En effet, les Verts ont déjà eu l’occasion de jouer deux fois sous les coups de sifflet de cet arbitre... et ont gagné deux fois. D’abord face à Lille, puis face à Montpellier. « Jamais deux sans trois », si l’on en croit l’adage ?

Une victoire stéphanoise serait une bénédiction pour la fin de la saison. Car au coup d’envoi de cette journée, la situation des deux équipes est drastiquement opposée. Les Stéphanois sont avant-derniers de Ligue 1 avec trois points de retard sur le barragiste havrais, tandis que l’OL se dispute une place en Ligue des champions et n’a que deux points de retard sur le dauphin monégasque. Au regard de la forme des deux équipes, il faudra plus qu’une simple statistique assurer la victoire à l’ASSE.