ASSE-OL ‍: Le supporter stéphanois n'a pas tout avoué

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Soupçonné d’être l’auteur du jet de projectile qui a touché l’arbitre assistant et a provoqué une longue interruption du match de dimanche soir, un homme de 28 ans a vu sa garde à vue être levée ce mardi midi. Le Progrès raconte que le principal suspect a reconnu avoir jeté des projectiles en direction du terrain, sans assurer qu’il avait touché l’arbitre assistant ce dimanche soir. Il doit désormais connaitre le verdict et savoir s’il sera amené à suivre un contrôle judiciaire, avant de se présenter en audience plus tard dans l’année 2025, probablement au mois de septembre. L’arbitre assistant a fait valoir un jour d’interruption total de travail pour sa blessure.