ASSE-OL ‍: Double coup dur terrible pour les Verts

Par Corentin Facy

Présent en conférence de presse à deux jours du derby entre l’ASSE et l’OL, Eirik Horneland a apporté plusieurs mauvaises nouvelles aux supporters des Verts à l’approche de ce rendez-vous très attendu.

Dix-septième de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne joue plus qu’un derby ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais. Peu importe l’adversaire, l’équipe d’Eirik Horneland a besoin de points pour viser un maintien de plus en plus hypothétique. Mais la tâche ne sera pas simple pour les Verts. D’abord car l’OL est en très grande forme, malgré son élimination au bout du suspense contre Manchester United ce jeudi. Mais aussi et surtout car Eirik Horneland ne disposera pas de la totalité de son effectif pour la réception des Gones.

Stassin et Cardona incertains contre l'OL

Homme clé au milieu de terrain pour Saint-Etienne, Benjamin Bouchouari est d’ores et déjà forfait, comme l’a annoncé le technicien norvégien. Pire encore, l’entraîneur de Saint-Etienne pourrait être contraint de composer son équipe sans ses deux meilleurs attaquants. Et pour cause, Lucas Stassin et Irvin Cardona ne se sont pas entraînés de la semaine et ne sont pas certains d’être opérationnels pour le derby.

🚨 𝐂𝐀𝐑𝐃𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐓 𝐒𝐓𝐀𝐒𝐒𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑𝐅𝐀𝐈𝐓𝐒 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘 ?



En plus de l’absence de Bouchouari, Eirik Horneland a exprimé quelques incertitudes quant à la présence des deux buteurs stéphanois pour #ASSEOL… 😐 pic.twitter.com/5qGC8ZlV5K — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) April 18, 2025

« Augustine Boakye est out, Benjamin Bouchouari aussi. Il y a quelques points d’interrogations autour d'Irvin Cardona, Lucas Stassin et Pierre Cornud qui ne se sont pas entrainés toute la semaine. En ce qui concerne Irvin Cardona et Lucas Stassin, ils ne se sont pas entrainés hier. Benjamin Bouchouari a des problèmes au dos. Pour le moment on attend quelques réponses, dans la pire hypothèse il pourrait manquer la fin de la saison » a révélé Eirik Horneland. Des nouvelles terrifiantes pour les supporters de l’ASSE à 48 heures du derby contre l’OL. A eux deux, Irvin Cardona et Lucas Stassin pèsent 14 buts en Ligue 1 cette saison. Nul doute qu’en leur absence, les Verts seraient privés de leurs deux armes principales en attaque. Un double coup dur que le staff stéphanois espère encore éviter d’ici à dimanche soir.