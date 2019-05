ASSE : Non St-Etienne n'a jamais pensé à la Ligue des champions !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a raté vendredi soir l'occasion de s'installer à la troisième place de Ligue 1 et de mettre une pression colossale sur l'Olympique Lyonnais dans la quête d'un ticket pour la Ligue des champions. Mais du côté des Verts, le discours était clair et net après la défaite face à Montpellier, jamais l'idée de jouer la prochaine C1 n'avait été une priorité absolue. Face à la presse, Yann M'Vila a totalement balayé l'idée que cela puisse avoir été un facteur de stress.

Pour l'expérimenté joueur de l'ASSE, c'est l'Europa League et elle seule qui doit mobiliser toutes les énergies. « On savait qu’on avait un joker, on l’a utilisé. Il nous reste deux matches. Il faut se concentrer sur la quatrième place. Au début, on n’avait pas d’objectif précis. On a l’occasion de faire l’Europa League, on est bien placé, c’est dommage de perdre face à un adversaire direct. Il y a eu une très bonne équipe en face. On était prévenus. Ils ont bien joué le coup. On a loupé pas mal d’occasions. Personnellement, mon objectif est de conforter la quatrième place. Avec un nul, on aurait été satisfaits. On n’a jamais pensé à la Ligue des champions, il n’y a rien par rapport à ça. Cette semaine, j’avais dit que ça serait un miracle si on arrivait à le faire », a confié Yann M'Vila, qui ne veut surtout pas que ce miracle ait fait tourner des têtes à l'AS Saint-Etienne.