ASSE : Non, ces deux buteurs ne sont pas des chèvres à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Onzième au classement des attaques de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'a pas à rougir de sa situation, mais cela n'empêche pas deux joueurs offensifs des Verts d'agacer les supporters en colère. Et ce duo de buteurs est composé de Robert Beric, muet depuis le début de la saison, et Loïs Diony, qui a lui deux buts à son actif. Répondant au Progrès sur les critiques balancées sur ces deux attaquants, Yannis Salibur estime qu'elles sont injustes.

Et pour le milieu offensif arrivé de Guingamp lors du dernier mercato, Beric et Diony vont rapidement faire taire tout le monde. « Ce sont de très bons attaquants. Après, on sait que les attaquants ont besoin de confiance. Loïs (Diony), je le connais un petit peu. Roby (Robert

Beric) aussi. Ce sont des attaquants qui inscrivent des buts. Même dans les plus grands clubs, il arrive que les attaquants marquent moins quand ils sont en manque de confiance. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne savent pas mettre des buts. Il y a des périodes comme ça. C’est cyclique un attaquant. On a besoin de marquer mais il ne faut pas tout le temps se focaliser là-dessus. Il faut jouer, bien se déplacer. Un but c’est toujours la conséquence de ce qui se passe avant. J’espère que cela va bientôt tourner en leur faveur. On est tous derrière eux, moi le premier », explique Yannis Salibur, qui endosse une part de responsabilité dans ce qu'il arrive aux deux buteurs de l'ASSE. A ces derniers de vite lui donner raison.