ASSE : Non, ce Lyonnais ne signera pas chez les Verts !

Dimanche soir, l’AS Saint-Etienne a essuyé une cuisante défaite dans le derby de la Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (0-2).

Un revers, le cinquième en six journées de championnat, qui plonge définitivement les Verts dans la crise. Désormais seizième du classement, l’ASSE n’a que deux points d’avance sur Nîmes, le barragiste. Autant dire que l’heure est grave à Sainté, même si une alléchante demi-finale de Coupe de France contre le tenant du titre rennais se profile, jeudi prochain dans le Chaudron. En attendant, Sainté va tenter de régler certains problèmes internes. Et ils sont nombreux ces derniers temps… Si Claude Puel n’est pas encore menacé, David Wantier, lui, a déjà fait les frais de cette saison ratée. La semaine dernière, l’ancien directeur de la cellule de recrutement a été convoqué à un entretien préalable à une procédure de licenciement par ses dirigeants. Dans les jours qui arrivent, et alors que « le club stéphanois tente de trouver un arrangement pour une séparation à l'amiable », l’ancien agent prendra donc la porte.

Sauf que Sainté aura bien du mal à le remplacer. Selon L’Equipe, le club du Forez essuie pour l’instant des refus, et notamment avec Gérard Bonneau. « Ciblé pour prendre la relève à ce poste stratégique, l’actuel responsable de la cellule de recrutement du Servette Genève a fermé la porte à cette possibilité », explique le journal national. L’ancien recruteur de l’OL ne trahira donc pas les Gones. Ces derniers jours, Gilles Grimandi, l'ancien directeur technique de Nice, a également dit non aux Verts, qui vont donc devoir cravacher pour trouver un nouveau manager, surtout dans une situation sportive aussi catastrophique...