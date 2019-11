ASSE : Déjà une finale pour Puel et les Verts

Dans : ASSE.

A la veille d'affronter Oleksandria en Europa League, l'AS Saint-Etienne sait qu'il lui faudra ramener quelque chose de son déplacement en Ukraine. Mais Claude Puel reste zen.

Derniers de leur groupe en Europa League, à égalité de points avec Oleksandria, les Verts savent qu’une défaite jeudi soir en Ukraine risque d’être synonyme d’élimination précoce. Mais avant ce match décisif, Claude Puel estime que si cette rencontre est effectivement décisive pour l’AS Saint-Etienne, elle le sera aussi pour Oleksandria, qui avait ramené le point du nul lors du match à Geoffroy-Guichard.

« Je ne sais pas la différence entre une finale et ce match contre Oleksandria qui sera prépondérant, décisif ou, du moins, qui doit nous permettre de continuer à espérer dans ce groupe. On n'a plus de joker. On est à mi-Championnat et ce match revêt une réelle importance. Mais en face, on aura une équipe déterminée et dans la même logique que nous », a prévenu l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui ne veut pas non plus que toute la pression soit sur ses joueurs. Pourtant, ce sera clairement le cas, l'équipe ukrainienne étant considérée comme le Petit Poucet d'un groupe pour l'instant dominé par La Gantoise et Wolfsburg, deux clubs qui s'affronteront eux aussi jeudi soir.