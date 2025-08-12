ASSE ‍: Nantes bloque Abline, Paris fonce sur Stassin

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un buteur, le Paris FC a jeté son dévolu sur Matthis Abline. Nantes bloque néanmoins son international espoirs français, ce qui oblige le club parisien à explorer un plan B comme celui qui mène à Lucas Stassin.

La saison commence ce week-end et le Paris FC n’a toujours pas trouvé son avant-centre. Le club parisien a exploré un certain nombre de pistes depuis le début du mercato, comme celles qui mènent à Georges Mikautadze ou plus récemment à Matthis Abline. L’attaquant du FC Nantes est la priorité du promu francilien, mais Waldemar Kita se montre toujours plus gourmand et réclame plus de 25 millions d’euros pour son international espoirs français. Un prix jugé excessif par le PFC, qui ne souhaite pas prendre un tel risque.

Une situation observée de près… par l’AS Saint-Etienne. Car selon les informations du site Peuple Vert, il y a de grandes chances que cet échec du Paris FC dans le dossier Matthis Abline ait des conséquences sur l’avenir de Lucas Stassin. Et pour cause, le média spécialisé est persuadé que le club de la capitale fait de l’attaquant belge de l’ASSE son principal plan de secours, si le dossier Matthis Abline venait à rester bloqué. A l’instar de son compère offensif Zuriko Davitashvili, l’attaquant belge des Verts a exprimé depuis plusieurs semaines son envie de partir.

Le Paris FC prêt à s'attaquer à Stassin ?

Stassin ne veut pas officiellement partir au clash avec sa direction et affiche la volonté de partir proprement. Mais dans son esprit, il n’est pas envisageable de jouer en Ligue 2 à moins d’un an de la Coupe du monde qu’il espère disputer aux Etats-Unis avec la sélection belge dirigée par Rudi Garcia. L’opportunité du Paris FC pourrait évidemment le séduire, lui qui a aussi des touches sérieuses en Bundesliga et en Premier League. Reste maintenant à voir si le club francilien entrera en négociations avec Saint-Etienne dans les jours à venir. Une chose est en tout cas certaine, le buteur Belge des Verts ne sera pas disponible pour un prix très inférieur à celui de Matthis Abline car l’ASSE en réclamera au moins 20 millions d’euros.