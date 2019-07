ASSE : Nampalys Mendy en renfort surprise au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cet été, l’AS Saint-Etienne avance vite et bien sur le marché des transferts. En effet, le club forézien s’est d’ores et déjà attaché les services de Youssouf, Palencia, Bouanga ou encore Moukoudi. Désormais, c’est au milieu de terrain que le club forézien souhaite se renforcer. Plusieurs noms ont filtré ces dernières semaines, de Jean-Eudes Aholou à Valentin Rongier en passant par le très cher Ibrahim Amadou. Des pistes trop onéreuses pour les finances de l’ASSE, en l’état actuel des choses.

C’est ainsi que les Verts ont activé une nouvelle piste, cette fois en Angleterre, selon les informations de Sky Sports. Celle-ci mène à Nampalys Mendy, lequel ne s’est jamais réellement imposé à Leicester depuis sa venue à l’été 2016. Prêté à Nice lors de la saison 2017-2018, il pourrait faire l’objet d’un nouveau prêt, ce qui intéresserait au plus haut point la direction stéphanoise. Reste à voir si l’opération est possible et si le joueur, qui serait alors associé à Yann M’Vila dans l’entrejeu, est intéressé par un énième retour en Ligue 1.