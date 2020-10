ASSE : Moulin ou Ruffier, Saint-Etienne frappe vite et fort

Dans : ASSE.

Le gardien de but de l'AS Saint-Etienne a été en difficulté, dimanche contre Nice. Et forcément, Ruffier étant dans les tribunes, Moulin sait que les critiques ne le rateront pas.

Titulaire indiscutable dans les buts stéphanois depuis le début de l’année, Jessy Moulin n'a pas été à son avantage face à Nice, le portier de l’ASSE étant impliqué dans deux des trois buts azuréens, même si ses défenseurs ne l'ont clairement pas aidé. Et Moulin le sait, compte tenu des violentes polémiques qu’il y a eu entre les dirigeants de Saint-Etienne et Stéphane Ruffier, sa prestation face au Gym allait rapidement être un sujet de conversation et surtout de polémiques, certains étant prompts à faire remarquer que Ruffier était encore un gardien de but des Verts et qu’il pouvait rapidement reprendre son poste. Mais le gardien de but numéro 1 de l’AS Saint-Etienne n’a pas à trop gambergé après ce sale dimanche. Car Claude Puel a tenu en personne à mettre fin à d’éventuelles supputations sur ce poste.

L’entraîneur de l’ASSE, dont les relations étaient devenues apocalyptiques avec Stéphane Ruffier, n’a aucun doute concernant Jessy Moulin. Et le match contre Nice ne le fera pas changer d’avis. « Pourquoi sa responsabilité est-elle engagée? Je ne suis pas du tout d’accord. Sur le premier but, il a l’habitude de relancer et que l’on reparte dans l’axe, où Yvan Neyou a plus de facilité. Sur le second but, il crie: “Laisse!” et malheureusement Sow s’arrête et touche le ballon du pied qui dévie la trajectoire. Un but gag sur lequel Jessy n’y est pour rien. Il fait une double parade avant qui montre ses qualités », a fait remarquer Claude Puel, qui fait confiance à son portier et refuse de relancer les débats sur le poste de numéro 1.