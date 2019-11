ASSE : « Moi, trop gros? », Kharzi a appelé Riolo

Dans : ASSE.

Joueur offensif le plus déterminant de l’AS Saint-Etienne la saison passée, Wahbi Khazri a, à l’image de son équipe, connu plus de difficultés en ce début de saison.

L’attaquant tunisien revient bien, mais il a connu une période plus difficile où il a même perdu sa place de titulaire. Parmi les griefs qui lui étaient reprochés, au milieu d’un jeu parfois trop individualiste, d’une faculté à prendre des cartons facilement et d’un manque d’efficacité, se trouvait sa forme physique et un excès de poids. Des critiques notamment prononcées par Daniel Riolo, qui chargeait la barque pour critiquer l’avant-centre des Verts en lui recommandant de faire rapidement un régime pour redevenir performant. Une rengaine qu’il tenait déjà la saison précédente, et ce malgré l’efficacité de l’ancien rennais. Et le consultant de RMC de raconter dans So Foot que cela lui avait valu un appel du Tunisien.



« Le dernier en date, c’est Wahbi Khazri. La saison dernière, il prend son téléphone:’Riolo, tu as dit que j’étais gros’ ‘Bah, c’est vrai, non?’Mais ils t’ont dit tes potes que je dis aussi que tu es le meilleur joueur de Saint-Etienne ?’ Apparement non. Sauf que la part des joueurs disent après ‘Ouais, Riolo, je lui ai fait fermer sa gueule’. Bah non plus », a souligné Daniel Riolo, pour qui cela arrive régulièrement que les joueurs et dirigeants l’appellent directement après ses émissions. On se demande bien pourquoi…