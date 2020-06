ASSE : Miracle, les offres pleuvent pour ce flop

Dans : ASSE.

Très actif dans le dossier Adil Aouchiche (PSG), Saint-Etienne s’attèle également à vendre les joueurs indésirables aux yeux de Claude Puel.

Plusieurs cadres des dernières années ne seront pas retenus. C’est par exemple le cas de Wahbi Khazri, de Stéphane Ruffier ou encore de Ryad Boudebouz. Et alors que l’ASSE a reçu une offre officielle de la part du FC Lorient pour Franck Honorat, un autre joueur de Saint-Etienne, moins apprécié encore par Claude Puel, a la cote à la surprise générale durant ce mercato. En effet, selon les informations récoltées par Tutto Mercato Web, les Verts ont reçu deux propositions concrètes pour Léo Lacroix, lequel n’est jamais parvenu à s’imposer à l’ASSE et a multiplié les prêts ces dernières années.

Le média italien rapporte que son ancien club du FC Sion a manifesté son intérêt pour Léo Lacroix, au même titre qu’Al Jazira. Une bonne nouvelle pour Claude Puel, lequel a la volonté de travailler avec un effectif assez court, et plutôt jeune. Assurément, Léo Lacroix n’entre pas dans les plans de l’entraîneur forézien. Cela étant, le défenseur suisse de 28 ans ne se presse pas puisque toujours selon TMW, il attendrait de possibles nouvelles offres, notamment en provenance de Turquie. Il se murmure notamment qu’Istanbul Basakhsehir pourrait lui transmettre une belle proposition financière avec un challenge sportif plus attrayant que celui d’Al Jazira. La patience sera donc de mise dans ce dossier mais du côté de Saint-Etienne, on a bon espoir de se débarrasser d’un véritable flop, recruté pour 3 ME en provenance du FC Sion en août 2016.