ASSE : Miguel Trauco arrive à Saint-Etienne pour un prix d'ami

En quête d'un défenseur, l'AS Saint-Etienne semble avoir trouvé son bonheur puisque ce mercredi soir Bernard Lions affirme que les dirigeants stéphanois vont très rapidement faire signer Miguel Trauco, le latéral gauche international péruvien de Flamengo. Pour obtenir l'accord du club brésilien, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient obtenu un bon tarif puisque Miguel Trauco signera un contrat de trois avec l'ASSE moyennant un prix de transfert de moins de 1ME. Il est vrai que le défenseur de 26 ans n'avait plus que six mois de contrat avec Flamengo, ce qui a forcément largement contribué à faciliter les négociations pour les Verts.