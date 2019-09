ASSE : Même pas peur de la crise, Printant n'abdique pas

Dans : ASSE, Ligue 1.

Cinq points en six journées. Le bilan est catastrophique en ce début de saison pour Saint-Etienne, pourtant auteur d’un gros recrutement cet été avec les arrivées de joueurs tels que Cabaye, Moukoudi, Boudebouz, Bouanga ou encore Trauco. La situation va rapidement devenir intenable pour Ghislain Printant, le nouveau coach des Verts, déjà menacé et dont il se murmure qu’il est poussé dehors par le président Roland Romeyer. Une rumeur démentie par l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset ce mardi en conférence de presse à 24 heures de la réception de Metz en Ligue 1.

« Je n'ai pas d'ultimatum. Je suis l'entraîneur de l'ASSE. Dans ma vie, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai fait en sorte de travailler. Je ne fuis pas mes responsabilités. Je me comporte de manière responsable. Non, Roland Romeyer ne m’a pas demandé de quitter le club, il y a eu une réunion. Ça reste entre nous, demandez-leur à eux. Je veux gagner et on va gagner. Gasset ? La question n’est pas d’actualité, vous en parlez à cause d’articles dans la presse. Ce n’est pas à moi d’y répondre » a commenté l’entraîneur de Saint-Etienne, qui refuse d’abdiquer malgré la crise sportive traversée par l’ASSE.