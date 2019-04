ASSE : Meilleur passeur de L2, il propose ses services en C1

Dans : ASSE, Ligue 1, Ligue 2.

Après les signatures de Nelson Sissoko et d’Harold Moukoudi, l’AS Saint-Etienne a déjà bien renforcé sa défense pour la saison prochaine. Mais qu’en est-il du secteur offensif ?

Car en attaque aussi, les Verts ont besoin de renforts. A priori, le club stéphanois attendra de savoir s’il disputera une coupe d’Europe dans les mois à venir. Et si son entraîneur Jean-Louis Gasset compte vraiment rester. Quoi qu’il en soit, l’ASSE pourra compter sur le retour de prêt de l'ailier Franck Honorat, co-meilleur passeur de Ligue 2 avec Clermont (8 passes décisives), et visiblement impatient de revenir à Saint-Etienne.

« Dès que je peux, je regarde les matchs. On m’a dit que le Chaudron, c'est magnifique. Je vais essayer d’y aller le week-end prochain, a confié l’attaquant de 22 ans au quotidien La Montagne. L'ASSE peut encore viser la troisième place. La Ligue des Champions, ce serait magnifique. Après, l’Europe, ce serait déjà incroyable. » Le problème, c’est que l’ancien Niçois n’a pas encore discuté de son avenir avec la direction stéphanoise.

L’ASSE n’a pas encore décidé

« Non, pas encore. Il faudra voir ce qu’ils veulent faire de moi. S’ils veulent me prêter ou s’ils comptent sur moi, a envisagé Honorat. Ce qui est certain, c’est que je vais tout faire pour faire une bonne préparation avec eux. » Rappelons que le natif de Toulon, recruté l’été dernier puis prêté dans la foulée, n’a encore jamais porté le maillot vert. La pré-saison sera donc primordiale pour se faire une place dans le groupe.