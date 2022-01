ASSE : Mateta fait passer un message inquiétant

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Jean-Philippe Mateta est la priorité du recrutement en attaque pour l'ASSE. Un prêt du joueur de Crystal Palace est espéré chez les Verts. Mais, Mateta a montré son attachement aux Eagles ce samedi avec un but en Cup et un message pour ses supporters.



Les recruteurs stéphanois ne doivent pas compter leurs heures de travail en ce moment, que ce soit le jour ou la nuit. L'ASSE doit renforcer nettement son effectif qui souffre sportivement avec une dernière place en Ligue 1 et seulement 12 points à mi-saison. Les efforts des Verts leur ont permis d'avoir déjà récupéré Sada Thioub et Paul Bernardoni, prêtés par Angers. Toutefois, un pur avant-centre est toujours recherché pour aider la 19e attaque de l'élite et l'ASSE pourrait prendre un fameux coup sur la tête. Depuis plusieurs jours, les Verts font le pressing pour obtenir l'arrivée en prêt de Jean-Philippe Mateta, le Français n'étant pas forcément dans les plans de Patrick Vieira chez les Eagles.

Mateta relancé à Palace, va t-il délaisser les Verts ?

Néanmoins, l'attaquant de 24 ans est encore pleinement concerné par Crystal Palace. Ceci d'autant plus que Patrick Vieira l'a réintégré récemment à l'équipe première. Mateta, qui n'avait joué que deux fois depuis août, vient d'enchaîner quatre matches avec Palace dont trois en Premier League. Ce samedi, il était d'ailleurs sur le pont avec son club en coupe d'Angleterre sur le terrain de Milwall. .



Le Français a brillé en marquant le deuxième but des Eagles, sa seconde réalisation en dix jours, pour offrir la victoire et la qualification à son club. Un retour en grâce pour lui et peut-être le début d'une seconde chance à Crystal Palace. L'ASSE ne le souhaite pas mais peut le craindre après les déclarations de Mateta à destination des supporters après le match. « Merci pour votre soutien aujourd'hui et à vendredi pour le match face à Brighton », a t-il indiqué sur le compte Twitter du club londonien. Un message pour indiquer son retour en forme avec Palace et sa motivation à confirmer dans le futur. Des mots inquiétants pour Saint-Etienne concernant le dossier Mateta car ces paroles peuvent signifier la fin des envies d'ailleurs de l'attaquant.