ASSE : M'Vila attend les investisseurs de pied ferme à l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Recruté par l’AS Saint-Etienne en janvier, Yann M’Vila a réalisé six mois de grande qualité dans le Forez. Positionné devant la défense par Jean-Louis Gasset, l’international français a régulé le milieu de terrain des Verts et a été un grand artisan de la remontée de l’équipe lors de la seconde partie de saison. De quoi ouvrir de belles perspectives pour le joueur de 27 ans en vue du prochain mercato ? Pas si vite… Après le succès de l’ASSE contre Lille, l’ancien Rennais a expliqué qu’il souhaitait déjà s’entretenir avec les futurs investisseurs avant de prendre une décision.

« Si mon avenir est lié à celui de Jean-Louis Gasset ? Je suis au club, j'ai signé un an et demi, je ne connais pas la durée du contrat du coach. Il y a des investisseurs qui sont arrivés, il va falloir discuter et voir ce que l'on peut faire la saison prochaine » a expliqué celui qui aurait une belle cote en Angleterre après sa demi-saison réussie à l’AS Saint-Etienne. Comme pour Neven Subotic, Rémy Cabella ou Mathieu Debuchy, l’objectif du club sera très certainement de le conserver. Même si personne ne connaît pour l’instant les intentions des futurs actionnaires…