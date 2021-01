ASSE : M'Baye Niang, un coup de tonnerre à Sainté ?

Dans : ASSE.

Faute d'un accord avec le Genoa, M'Baye Niang semble parti pour rester au Stade Rennais. Mais l'AS Saint-Etienne veut tenter une nouvelle fois sa chance avec l'attaquant.

Cela avait été l’un des feuilletons du mercato estival 2020, mais après avoir fait le déplacement jusqu’à Saint-Etienne, M’Baye Niang était finalement reparti au Stade Rennais sans trouver d’accord avec les dirigeants stéphanois. A l’époque, aucune version officielle expliquant l’échec de ce prêt n’avait été donnée, chaque camp ayant ses explications pour justifier ce fiasco. On pensait que jamais l’attaquant rennais n’aurait une nouvelle chance de signer à l’ASSE, même si du côté du Roazhon Park M’Baye Niang a passé l’essentiel de son temps à cirer le banc depuis le début de saison. Depuis 48 heures, on évoquait un accord entre les dirigeants rennais et Genoa, mais finalement les discussions auraient échoué entre les deux clubs.

A 48 heures de la fin du marché hivernal du transfert, L’Equipe annonce ce samedi soir que, profitant de cet échec avec le Genoa, l’AS Saint-Etienne serait revenue à la charge pour obtenir le prêt de M’Baye Niang. Cependant, du côté du Stade Rennais, on n’a pas oublié l’épisode du mercato 2020, et les conditions du prêt de l’attaquant formé à Caen aux Verts ne seraient plus du tout similaires. « Contrairement à il y a trois mois, Rennes ne serait plus disposé à prendre en charge une partie de son salaire. Saint-Étienne ayant été prêt à aligner 5 millions de dollars cash pour s'offrir son Pharaon (Mostafa Mohamed), Rennes n'aurait plus l'intention de lui accorder la moindre ristourne. C'est ce qu'un dirigeant breton, après l'avoir relancé, aurait expliqué à un homologue stéphanois, quand ce dernier l'a rappelé, samedi matin », précise Bernard Lions, qui explique que plusieurs clubs européens seraient également entrés dans la danse pour se faire prêter M’Baye Niang.