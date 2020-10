ASSE : M'Baye Niang, les agents cachent un autre secret ?

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a mis sur le dos des agents de M'Baye Niang l'échec de sa venue comme joker. Mais il pourrait y avoir une autre raison plus discrète.

Reportée de jour en jour depuis mardi dernier, la signature de M’Baye Niang comme joker à l’ASSE ne s’est finalement pas concrétisée, les Verts ayant mis fin au feuilleton samedi dans un communiqué officiel. Du côté de Saint-Etienne, où l’attaquant avait déjà passé sa visite médicale, on pointe du doigt ceux qui ont fait ce dossier bien avancé en stigmatisant « l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération. » Mais selon L’Equipe une autre raison pourrait aussi avoir pesé dans la décision de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Une raison que l'AS Saint-Etienne n'a évidemment pas dévoilée dans son communiqué, histoire de ne pas se lancer dans une polémique sans fin avec Niang et le Stade Rennais.

Car même s’il y a effectivement eu un imbroglio entre les agents officiels de M’Baye Niang, et celui présent à Saint-Etienne à la demande de l’avocat du joueur du Stade Rennais, les tests physiques passés par l’attaquant auraient provoqué des doutes concernant la possibilité pour l’AS Saint-Etienne de faire jouer immédiatement un joueur qui n’aurait été prêté qu’une seule saison et sans option d’achat. « La condition physique de l’international sénégalais n’était, semble-t-il, pas optimale (…) Claude Puel comptait à l’origine l’aligner dès dimanche prochaine face à Nice », précise le quotidien sportif. Interrogé sur cet échec, alors qu'il repartait avec sa famille de Saint-Etienne pour rejoindre Rennes, M’Baye Niang est, lui, resté très philosophe : « Beaucoup de choses ont été dites. Le deal ne s'est pas fait, c'est tout. La vie continue, il faut aller de l'avant. »