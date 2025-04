ASSE ‍: Lucas Stassin trop fort pour la Ligue 2, ça fera 20 millions d'euros

Malgré une nouvelle défaite sur la pelouse de Strasbourg ce samedi, l’AS Saint-Etienne peut toujours croire au maintien en Ligue 1. Un maintien qui permettra d’assurer l’avenir de Lucas Stassin chez les Verts.

Auteur de 12 buts et cinq passes décisives cette saison, Lucas Stassin est l’homme providentiel du front offensif stéphanois. Recrue la plus chère de l’histoire du club, son avenir pourrait s’écrire ailleurs cet été. Seul le maintien le ferait rester. Selon le média Peuple Vert, le Belge se plait à Saint-Etienne, mais attire les convoitises. À la recherche d’une première cape avec les Diables Rouges, l’ancien de Westerlo est très apprécié par son entraîneur Erik Horneland. L’auteur d’un doublé lors du derby remporté face à l’OL possède un contrat jusqu’en 2028.

Lucas Stassin hasn’t gone two consecutive games without scoring since mid-February:



vs Marseille ⚽️

vs Angers ❌

vs Nice ⚽️

vs Le Havre ⚽️

vs Montpellier ⚽️⚽️

vs PSG ⚽️

vs Lens ❌

vs Brest ⚽️

vs Lyon ⚽️⚽️



It's an amazing season for the 20-year-old Saint-Étienne striker! 🟢🇧🇪 pic.twitter.com/vi4jEI3U2C