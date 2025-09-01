ASSE ‍: Lucas Stassin reste à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le dernier jour du mercato a été chaud pour Lucas Stassin et l'AS Saint-Etienne, mais l'attaquant belge restera chez les Verts.

Malgré une ultime offre à 26ME de la part du Paris Football Club, et le souhait de Lucas Stassin de rejoindre un club de l'élite, les dirigeants stéphanois n'ont pas craqué et finalement l'attaquant belge jouera bien sous le maillot des Verts cette saison. Depuis le début du mercato, Kilmer Sports avait clairement fait savoir que Lucas Stassin n'aurait pas de bon de sortie et selon Transfert Radar, ils n'ont pas craqué malgré l'offre colossale de Paris.