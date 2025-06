ASSE ‍: Lucas Stassin, Eirik Horneland fait une demande osée

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

La récente descente en Ligue 2 oblige l'AS Saint-Etienne à revoir ses plans concernant un certain nombre de joueurs. De son côté, Eirik Horneland a affirmé qu'il espérait que Lucas Stassin resterait pour l'opération remontée.

Au terme d'une saison ratée, l'AS Saint-Etienne a fait l'ascenseur et est retombé en Ligue 2, seulement un an après son accession dans l'élite. Une descente qui ne ravit pas la nouvelle direction stéphanoise, mais qui ne l'empêchera pas non plus de mener à bien son projet. Pour l'opération remontée express, Eirik Horneland veut pouvoir compter sur le meilleur effectif possible. Si certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction ne seront pas retenus cet été, d'autres, comme Lucas Stassin, sont invités à rester. Toutefois, à l'instar de Zuriko Davitashvili, la pépite belge a des ambitions et ne serait pas contre quitter le Forez pour rejoindre un club dans une meilleure situation. L'entraineur norvégien a en tout cas assuré qu'il espérait que son attaquant phare resterait une saison supplémentaire au moins.

Lucas Stassin espéré par Eirik Horneland

Avec 14 buts et 8 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, Lucas Stassin a montré qu'il était prêt pour le haut niveau en France. Annoncé dans le viseur d'un certain nombre de clubs, l'AS Saint-Etienne ne veut pas le vendre sans un chèque convaincant d'au moins 20 millions d'euros. Eirik Horneland, de son côté, a affirmé ce jeudi 19 juin lors de la reprise de l'entrainement que le Belge était encore sous contrat et qu'il espérait vivement qu'il resterait pour la prochaine saison.

Entre la volonté du coach et celle du joueur, il y a quand même un pas. Si un club important débarque et pose la somme demandée par la direction stéphanoise, Eirik Horneland aura de quoi regretter la descente en Ligue 2.